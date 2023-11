In Rimbach brennt eine Garage

Zu einem ausgedehnten Garagenbrand wurde die Rimbacher Feuerwehr am Freitagnachmittag gerufen: Gegen 16.11 Uhr löste die Leitstelle Bergstraße die Alarmierung „Feuer 2, Brand von Gebäuden“ aus. Zu diesem Zeitpunkt war über dem Wohngebiet in der Schillerstraße bereits eine große Rauchwolke zu sehen.

In zweiter Reihe hinter den Wohngebäuden brannte ein Garagenkomplex. Wie Gemeindebrandinspektor Christian Kloth im Gespräch mit dieser Zeitung mitteilte, befanden sich in der Garage mehrere Motorräder und Fahrräder sowie andere Gerätschaften. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage bereits im Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, durch rasches Eingreifen, die Flammen schnell zu löschen und so ein Übergreifen auf Wohnungen und Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft zu verhindern und so noch weitaus größeren Schaden zu verhindern.