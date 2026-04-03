Feuer in Garage greift auf Wohnhaus über - hoher Schaden

Böblingen (dpa/lsw) - Rund eine Million Euro Schaden sind beim Brand einer Garage in Böblingen entstanden. Laut Polizei griffen die Flammen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Ein 58-jähriger Bewohner zog sich Verbrennungen zu. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei weitere Bewohner im Alter von 18 und 31 Jahren blieben den Angaben zufolge unverletzt.