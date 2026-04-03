Kreis Böblingen

Feuer in Garage greift auf Wohnhaus über - hoher Schaden

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Was bisher zum Ausmaß und der Brandursache bekannt ist.

Die Feuerwehr war bis in die Nacht für die Löscharbeiten im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war bis in die Nacht für die Löscharbeiten im Einsatz. (Symbolbild)

Böblingen (dpa/lsw) - Rund eine Million Euro Schaden sind beim Brand einer Garage in Böblingen entstanden. Laut Polizei griffen die Flammen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Ein 58-jähriger Bewohner zog sich Verbrennungen zu. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei weitere Bewohner im Alter von 18 und 31 Jahren blieben den Angaben zufolge unverletzt. 

Für die Löscharbeiten war am Donnerstag zwischenzeitlich die Straße gesperrt. Die Nachlöscharbeiten dauerten laut Polizei bis in die Nacht. Die Ermittlungen laufen.

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