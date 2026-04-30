Hausbrand

Hoher Schaden bei Brand von Einfamilienhaus

Ein Brand in einer Garage greift auf das angrenzende Haus über. Die Bewohner bemerken die Flammen und können sich retten.

Nach rund einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Nach rund einer Stunde waren die Flammen gelöscht.

Friedewald (dpa/lhe) - Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Friedewald ist ein Schaden von mehreren 100.000 Euro entstanden. Die Bewohner hätten das Gebäude unverletzt verlassen können, sagte ein Polizeisprecher in Fulda. Das Feuer war am Morgen aus bislang unbekannten Gründen in der angrenzenden Garage entstanden und hatte auf das Haus übergegriffen. Nach rund einer Stunde hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauerten weitere zwei Stunden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

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