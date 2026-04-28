Brand

Einfamilienhaus brennt aus: Bewohner retten sich unverletzt

Zuerst kommt Rauch aus dem Keller, dann brennt das ganze Haus. Die Bewohner können sich retten, doch das Haus ist zerstört.

Die Brandursache ist derzeit unklar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Brandursache ist derzeit unklar. (Symbolbild)

Wertheim (dpa) - Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Schaden von mehr als 250.000 Euro entstanden. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brands im Haus, kamen aber unverletzt ins Freie, sagte eine Polizeisprecherin. Zuerst sei Rauch im Keller bemerkt worden, ehe sich die Flammen auf das ganze Gebäude ausbreiteten. 

Das Haus sei komplett zerstört und nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang unklar.

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