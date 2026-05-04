Einsatz

Haus brennt im Hochtaunus - hoher Sachschaden

Im Hochtaunus hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem hohen Sachschaden aus.

Die Feuerwehr war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Feuerwehr war im Einsatz. (Symbolbild)

Schmitten (dpa/lhe) - In Schmitten im Hochtaunus hat ein Haus in Flammen gestanden. Dies bestätigte die Polizei. Demnach sei das Feuer am Sonntagabend ausgebrochen. Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten das Gebäude verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr war vor Ort, um den Brand zu löschen.

Erste Schätzungen der Polizei vermuten den Sachschaden bei rund 500.000 Euro. Der Brand könnte vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein, hieß es weiter. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zuerst hatte die «Hessenschau» über den Einsatz berichtet.

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