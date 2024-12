Großes Bohrgerät brennt - hoher Sachschaden

Haiger/Gießen (dpa/lhe) - An einem Großbohrgerät ist bei Arbeiten im mittelhessischen Haiger ein Feuer ausgebrochen. Dabei sei ein Sachschaden von geschätzt anderthalb Millionen Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher in Gießen. Der Fahrer habe den Brand bemerkt und selbst gelöscht. Er sei mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.