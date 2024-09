Feuer in Lagerhalle - 100.000 Euro Sachschaden

Lollar (dpa/lhe) - Der Brand einer Lagerhalle mit Strohballen hat in Lollar (Kreis Gießen) für einen Sachschaden von rund 100.000 Euro gesorgt. Gemeldet worden sei das Feuer in der circa 375 Quadratmeter großen Halle am Sonntagnachmittag, berichtete ein Sprecher der Polizei Mittelhessen am Montagmorgen. Die Feuerwehr war am Morgen weiterhin vor Ort.