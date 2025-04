Feuer zerstört Scheune und Haus - hoher Sachschaden

Hadamar-Niederweyer (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem kleinen Ort in Mittelhessen ist hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer brach gegen 0.30 Uhr in einer Scheune in Niederweyer aus, einem Stadtteil von Hadamar, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen griffen auf zwei angrenzende Wohnhäuser über, eines davon wurde wie die Scheune zerstört, wie Stadtbrandinspektor Fabian Lorkowski berichtete. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als eine halbe Million Euro.