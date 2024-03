Ursache für Hausexplosion in Hadamar weiter unklar

Hadamar (dpa/lhe) - Eine Woche nach der Hausexplosion wegen eines Gaslecks in Hadamar ist die genaue Ursache weiter unklar. Die Untersuchungen werden noch Wochen dauern, sagte Polizeisprecher Christian Wiepen am Dienstag. Der Grund: Das Grundstück, auf dem in der Nacht auf den 27. Februar ein Einfamilienhaus verpuffte, liege «unter Schutt und Asche». Um keine Spuren zu verwischen und weitere Gasaustritte zu vermeiden, müsse man daher besonders vorsichtig vorgehen. Insbesondere der Keller könne womöglich als einziger Teil des Hauses noch intakt sein - und wichtige Hinweise liefern.