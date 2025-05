Gutachten: Gasleck verursachte Explosion in Memmingen

Memmingen (dpa) - Ein Gasleck hat nach Polizeiangaben die Explosion in einem Reihenhaus in Memmingen ausgelöst, bei der im vergangenen Sommer ein 17-Jähriger ums Leben kam. «Das der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen inzwischen vorliegende Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamtes bestätigte den bisherigen Verdacht der Ermittler, dass eine Gasleckage an der Heizungsanlage ursächlich für die Explosion war», teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.