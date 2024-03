Nach Gasleck: Anwohner können nach Hause zurückkehren

Hadamar (dpa) - Nach dem Gasleck in Hadamar können die betroffenen Bewohner wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen am Samstagmorgen mit. Wie die Stadt Hadamar mitteilte, wurden die letzten Gebäude in der Nacht auf eine mögliche Gaskonzentration untersucht. Für die 430 Gebäude im Sperrgebiet gab die Stadt nun Entwarnung - in keinem der Gebäude sei eine explosive Gaskonzentration gemessen worden. Nach Angaben des Bürgermeisters Michael Ruoff (CDU) hatten rund 670 Menschen ihre Wohnungen nach dem Gasleck von vergangenem Montag verlassen müssen.