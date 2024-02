Nach Gasleck-Unglück: Weitere Nacht außer Haus für Anwohner

Hadamar (dpa/lhe) - Der aufwendige Einsatz rund um einen Gastank in Hadamar wird für die Bewohner immer mehr zur Geduldsprobe. Weil bei neuerlichen Messungen eine hochexplosive Gaskonzentration rund um den Propangastank festgestellt worden sei, müsse der komplett vereiste Tank weiter genau überprüft werden, sagte eine Stadtsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Messungen in den Häusern hätten deshalb noch nicht beginnen können, sodass sich die Bewohner darauf einstellen müssten, auch die Nacht zum Freitag nicht zu Hause verbringen zu können. Die Lage sei weiterhin dynamisch, sagte die Sprecherin. Es sei unklar, ob das gemessene Gas aus möglichen Beschädigungen des Tanks ausgetreten oder sich in der Eisschicht angereichert habe.

Dreh- und Angelpunkt der Arbeiten sei, den Tank dicht zu bekommen. Aber auch an einer Stelle in der Kanalisation sei eine explosive Gaskonzentration gemessen worden. Erst wenn beides beseitigt sei, könnten die Messungen in den Häusern der betroffenen Bewohner des Hadamarer Stadtteils Niederzeuzheim beginnen. Man hoffe, damit um die Mittagszeit starten zu können. Die Messungen sowie die Durchlüftung der Häuser seien aber aufwendig und dürften sich einige Zeit hinziehen. Realistisch sei dies wegen der Verzögerungen voraussichtlich nicht noch an diesem Donnerstag zu schaffen.