Fast die Hälfte der Häuser in Hadamar bereits untersucht

Hadamar (dpa/lhe) - Nach dem Gasleck-Unglück in Hadamar kommen die Feuerwehrleute mit den Messungen in den Häusern im Sicherheitsradius voran. Bis zum Nachmittag hatten sie nach Angaben eines Sprechers des Landkreises Limburg-Weilburg bereits knapp die Hälfte der betroffenen mehr als 400 Gebäude auf eine mögliche Explosionsgefahr überprüft. Es sei bisher kein Gas in den Gebäuden festgestellt worden, man gehe im Evakuierungsradius von außen nach innen vor, sagte der Sprecher. Auch die Kanalisation werde ständig überprüft, bisher habe es keine Auffälligkeiten gegeben.