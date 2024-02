Wegen eines Gaslecks Evakuierung angeordnet

Hadamar (dpa/lhe) - Aus einem Tank auf einem Firmengelände in Hadamar (Kreis Limburg-Weilburg) ist am Montag Gas ausgetreten. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In einem Umkreis von rund 300 Metern wurden die Bewohner aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Schülerinnen und Schüler einer Grundschule seien abgeholt worden. In einer Mehrzweckhalle hielten sich nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Hadamar am Nachmittag rund 60 Betroffene auf. Eine akute Explosionsgefahr an dem Tank bestehe nach Auskünften der Einsatzkräfte nicht, sagte die Sprecherin, es würden stetig Messungen durchgeführt.