Firma kann Schaden durch Gasleck noch nicht abschätzen

Zunächst müsse aber geklärt werden, wie genau es zu dem Leck an dem Propangastank kommen konnte, das vergangenen Montag vermutlich bei Wartungs- und Reparaturarbeiten entstand. Der Gasaustritt hatte für einen tagelangen größeren Einsatz von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei in Hadamar-Niederzeuzheim gesorgt. Hunderte Anwohner, deren Häuser in einem Sicherheitsradius um den Tank lagen, konnten aus Sorge vor Explosionsgefahr tagelang ihre Häuser nicht betreten. In der Nacht zum vergangenen Dienstag war ein nah an der Firma gelegenes Haus explodiert und eingestürzt, dabei wurde ein Mann schwer verletzt.