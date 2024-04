Nach Gasleck darf Firma wieder Gasflaschen vertreiben

Hadamar (dpa/lhe) - Nach wochenlanger Unterbrechung wegen eines folgenschweren Gaslecks darf eine Firma in Hadamar den Handel mit Gasflaschen von Donnerstag (11. April) an wieder aufnehmen. Die Betriebsuntersagung sei nach intensiver Prüfung teilweise aufgehoben worden, teilte das Regierungspräsidium Gießen am Mittwoch mit. «Im Übrigen bleibt der Betrieb der Abfüllanlage weiterhin untersagt», erklärte die Behörde.