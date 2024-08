«Verkettung unglücklicher Umstände» führte zu Gas-Störfall

Hadamar/Darmstadt (dpa/lhe) - Das folgenschwere Gasleck in einem Betrieb in Hadamar im Februar ist laut einem Gutachten von einer «Verkettung unglücklicher Umstände» während Wartungsarbeiten ausgelöst worden. «Menschliches Versagen des ausführenden Monteurs lag nach Ermittlung des Sachverständigen nicht vor», teilte das Regierungspräsidium Darmstadt als Überwachungsbehörde mit. Ende Februar hatte es in dem Propangas-Umschlag- und Verteillager im Ortsteil Niederzeuzheim einen Störfall gegeben, bis zu 174 Tonnen Propangas gelangten ins Freie.