Gasleck: Anwohner können Nacht nicht zuhause verbringen

Hadamar (dpa/lhe) - Nach einem Gasaustritt auf einem Firmengelände in Hadamar am Montag haben Anwohner aus der Sperrzone rund um den Unglücksort auch am Abend nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Evakuierungslage werde über die Nacht bestehen bleiben müssen, da zunächst alle Dichtungsversuche an dem Tank durch Sicherheitsingenieure fehlgeschlagen seien, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montagabend. Die Arbeiten hätten wegen der Dunkelheit unterbrochen werden müssen und würden am Dienstag fortgesetzt.