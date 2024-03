Fußgängerin in Hadamar angefahren und schwer verletzt

Hadamar (dpa/lhe) - Eine Fußgängerin ist in Hadamar (Landkreis Limburg-Weilburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 39-Jährige überquerte am Donnerstag eine Straße in einem Wohngebiet, als sie von dem Wagen erfasst wurde, wie die Polizei in Limburg am Freitag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.