Fußgängerin von Bus angefahren und tödlich verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Eine Fußgängerin ist am Freitagmorgen in Kassel von einem Bus angefahren und tödlich verletzt worden. Die 65-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Laut Zeugenaussagen sei die aus Fritzlar stammende Frau plötzlich auf die Busspur getreten und von dem in die Haltestelle fahrenden Bus erfasst worden. Der 55 Jahre alte Busfahrer erlitt bei dem Unfall vor dem Bahnhof Kassel-Bad Wilhelmshöhe einen Schock und wurde in eine Klinik gebracht. Zur Rekonstruktion der Vorgänge wurde ein Sachverständiger beauftragt, die Polizei sucht zudem nach Zeugen.