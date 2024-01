Geldstrafe: Behinderte Fußgängerin tödlich eingeklemmt

Rüdesheim (dpa/lhe) - Mit zwei bis vier Kilometern pro Stunde hat ein Bus im Rheingau eine behinderte Fußgängerin gegen einen Mauerpfosten gedrückt und tödlich verletzt - nun ist der Fahrer zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wegen fahrlässiger Tötung muss der dreifache Familienvater 150 Tagessätze à 13 Euro, also 1950 Euro zahlen, wie Richter Hubertus Jung am Donnerstag im Amtsgericht Rüdesheim sagte.

Der 52 Jahre alte Busfahrer war nach eigener Aussage im November 2022 bei einer Leerfahrt beim Abbiegen von der Hauptstraße in Oestrich-Winkel nach rechts in eine Seitenstraße wegen eines entgegenkommenden Transporters auf den Gehsteig ausgewichen. Dabei habe er die 42 Jahre alte Fußgängerin übersehen. Die wegen Sauerstoffmangels bei ihrer Geburt im Verhalten beeinträchtigte Frau klopfte noch vergeblich gegen den Bus. Sie starb an der Unfallstelle.