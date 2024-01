Eingeklemmt zwischen Bus und Pfosten: Prozess

Rüdesheim (dpa/lhe) - Vor gut einem Jahr hat im Rheingau ein Bus mit zwei bis drei Kilometern pro Stunde eine Fußgängerin gegen einen Mauerpfosten gedrückt und getötet - nun steht der Fahrer vor Gericht. Angeklagt ist der 52-Jährige laut Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung. Der Prozess ist an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) am Amtsgericht Rüdesheim terminiert.

Laut Anklage bog der Busfahrer bei einer Leerfahrt im November 2022 beim Abbiegen von der Hauptstraße in Oestrich-Winkel nach rechts in eine Seitenstraße ab. Wegen eines entgegenkommenden Transporters soll er auf den Gehsteig ausgewichen sein, statt zu halten. Dabei habe er wohl die Fußgängerin übersehen, die noch gegen den Linienbus geklopft haben soll. Sie erlag ihren Verletzungen an der Unfallstelle.