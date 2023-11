Autofahrer in Willigen verletzt Fußgängerin und flüchtet

Willingen (dpa) - Eine Fußgängerin ist im Landkreis Waldeck-Frankenberg von einem Autofahrer angefahren und danach schwer verletzt liegen gelassen worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Fahrer am Samstagabend in Willingen vom Unfallort geflüchtet, ohne sich um die Frau zu kümmern. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um eine dunkle Limousine handeln. Die Polizei setzt nun darauf, dass Zeugen weitere Hinweise zu der Tat geben können.