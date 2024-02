Autofahrer verletzt Fußgänger und flüchtet

Pohlheim (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Pohlheim (Landkreis Gießen) schwer verletzt worden. Im Stadtteil Holzheim fuhr ein silberfarbener Wagen mit einem Anhänger an dem 45-Jährigen vorbei, wobei der Hänger den am Straßenrand stehenden Mann erfasst habe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der unbekannte Fahrer flüchtete nach dem Unfall. Der Fußgänger wurde laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Gießen sucht Zeugen, die Hinweise geben können.