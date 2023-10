Geldautomat in Willingen gesprengt

Willingen (Upland) (dpa/lhe) - Mindestens zwei bislang unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) gesprengt. Anwohner hatten am frühen Montagmorgen eine Explosion gehört, wie die Polizei mitteilte. Die dunkel gekleideten Täter verließen kurz darauf die Bankfiliale und flüchteten mit einem Auto Richtung Brilon (Hochsauerlandkreis).