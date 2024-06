Geldautomat in Bad Wildungen gesprengt

Bad Wildungen (dpa/lhe) - In Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ist in der Nacht auf Dienstag ein Geldautomat gesprengt worden. Mindestens zwei Täter seien beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Morgen mit. Zeugenangaben zufolge seien sie vom Tatort, einer Bankfiliale in der Brunnenstraße, mit einem dunklen oder schwarzen Audi geflohen. Die genaue Fluchtrichtung war zunächst nicht bekannt. Unklar war auch, ob die Täter Bargeld erbeuteten.

Verletzt wurde niemand, an dem Gebäude entstand ein Schaden in zunächst unbekannter Höhe. Die Sprengung erfolgte gegen 2.45 Uhr am Morgen, wie die Polizei mitteilte. Sie bat Zeugen, sich zu melden. Laut Polizei handelt es sich um die erste Sprengung eines Geldautomaten in Nordhessen in diesem Jahr.