Geldautomat in Fürth gesprengt - Täter auf der Flucht

Am frühen Freitagmorgen kam es in einem Geldinstitut in der Ellenbacher Straße in Fürth gegen 02.30 Uhr durch zwei Täter zu einer Geldautomatensprengung. Unmittelbar danach flüchteten sie mit einem dunklen VW Golf, in dem mindestens ein weiterer Täter wartete, in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Zur Schadenshöhe und zur Höhe der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Momentan sind die polizeilichen Maßnahmen am Tatort noch im Gange und der Bereich abgesperrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat ZE 40 aus Darmstadt unter der 06151 969-0 in Verbindung zu setzten.