Am frühen Donnerstagmorgen (29.08.2024) wurde in Lindenfels ein Geldautomat gesprengt. Mehrere Täter betraten um kurz vor 2.30 Uhr eine Bank in der Nibelungenstraße. Sie sprengten einen Geldautomaten im Foyer der Bank. Bewohner in der Wohnung über der Sparkasse blieben nach derzeitigem Ermittlungsstand unverletzt, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.