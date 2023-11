Polizei: Drei Tatverdächtige nach Geldautomatensprengung

Offenbach/Hasselroth (dpa) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten im hessischen Hasselroth hat die Polizei drei Tatverdächtige in Bayern vorläufig festgenommen. Es handele sich um drei Männer aus den Niederlanden im Alter von 19 bis 24 Jahren, teilten die Polizei in Offenbach und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Sonntag mit. Sie seien in einer abgelegenen Hütte im unterfränkischen Schöllkrippen gefasst worden.