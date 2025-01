Nach Automatensprengung mutmaßliche Täter gefasst

Berlin (dpa) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Berlin hat die Polizei zwei verdächtige Männer gefasst, die in Berlin und anderen Bundesländern zugeschlagen haben sollen. Ein 30-Jähriger und ein 37-Jähriger seien am Freitagvormittag im Berliner Bezirk Lichtenberg mit Haftbefehlen festgenommen worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.