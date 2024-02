Geldautomat in Südhessen gesprengt: Täter flüchtig

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen einen frei stehenden Geldautomaten in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gesprengt. Danach seien sie in einem «hochmotorisierten Fahrzeug» geflüchtet, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten mehrere Anwohner wegen Explosionsgeräuschen den Notruf gewählt.