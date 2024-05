Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in einem Einkaufszentrum in Groß-Gerau einen Geldautomaten gesprengt. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der sich zum Tatzeitpunkt in dem Gebäude aufhielt, blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Täter seien mit einem Auto geflüchtet. Eine Anwohnerin hatte um 4.18 Uhr per Notruf von einer Explosion in ihrer Nachbarschaft berichtet. Zum Umfang des entstandenen Schadens und der Höhe einer eventuellen Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.