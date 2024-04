Scheune und Wohnhaus in Brand: Dachstuhl eingestürzt

Waldeck-Frankenberg (dpa/lhe) - Nach einem Brand in der hessischen Gemeinde Haina (Landkreis Waldeck-Frankenberg) sind eine Scheune und ein Wohnhaus schwer beschädigt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zunächst in der anliegenden Scheune aus. Den Beamten zufolge griffen die Flammen auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Infolgedessen stürzte der Dachstuhl ein. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich unverletzt retten.