Wehretal (dpa/lhe) - Rund 200.000 Euro Schaden hat ein Dachstuhlbrand in einem Fachwerkhaus in Wehretal (Werra-Meißner-Kreis) verursacht. Auch am Nachmittag dauerten die Löscharbeiten des Brandes vom Mittag noch an, sagte ein Polizeisprecher. Voraussichtlich sei die Feuerwehr vor Ort mindestens bis zum Abend im Einsatz.