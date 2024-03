Feuer verursacht hohen Schaden an Fachwerkhaus

Lohra (dpa/lhe) - Ein Brand hat in einem Fachwerkhaus im mittelhessischen Lohra (Landkreis Marburg-Biedenkopf) einen Sachschaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, konnten sich beide Bewohner am Montagabend ins Freie retten und blieben unverletzt. Das Feuer brach demnach in dem Wohnhaus aus und griff schnell auf den Dachstuhl über. Kurz darauf stand dieser laut Mitteilung ganz in Flammen. Daraufhin seien Teile des Dachs eingestürzt. Das Haus sei nun unbewohnbar.