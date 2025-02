Dachstuhl von Wohnhaus fängt Feuer - sechsstelliger Schaden

Abtsgmünd (dpa/lsw) - Ein Feuer in einem Zweifamilienhaus in Abtsgmünd (Ostalbkreis) hat einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Er betrage schätzungsweise 300.000 bis 500.000 Euro, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Brand sei am Samstagnachmittag im Dachstuhl ausgebrochen. Ursächlich dürfte vermutlich ein technischer Defekt der Photovoltaikanlage sein, sagte der Sprecher. Das Haus sei nun vorerst nicht mehr bewohnbar.