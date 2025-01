Homberg (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Homberg sind zwei junge Frauen verletzt worden. Die 16-Jährige und die 20-Jährige wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Morgen mitteilte. Gemeldet worden war das Feuer im Keller des Mehrfamilienhauses im Schwalm-Eder-Kreis am späten Donnerstagabend.