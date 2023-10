Fachwerkhaus steht in Flammen: Rund 300.000 Euro Schaden

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Beim Brand eines unbewohnten Fachwerkhauses in Bad Arolsen ist am frühen Mittwochmorgen ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Feuer im Stadtteil Mengeringshausen niemand verletzt. Ein Mann hatte am frühen Morgen die Leitstelle darüber informiert, dass er Brandgeruch wahrgenommen und Feuerschein in dem Fachwerkhaus gesehen habe.