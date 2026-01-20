Bild
Feuerwehreinsatz

Wohnhaus nach Brand unbewohnbar – Schaden bei 350.000 Euro

Nach dem Feuer in Jesberg ist das Haus einsturzgefährdet. Feuerwehr und THW sind stundenlang im Einsatz. Die beiden Bewohnerinnen können unverletzt evakuiert werden.

Nach einem Brand in Jesberg ist ein Wohnhaus unbewohnbar, Feuerwehr und THW waren stundenlang im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Nach einem Brand in Jesberg ist ein Wohnhaus unbewohnbar, Feuerwehr und THW waren stundenlang im Einsatz. (Symbolbild)

Jesberg (dpa/lhe) - Über Terrasse und Balkon eines Wohnhauses im nordhessischen Jesberg loderten die Flammen – nach dem Brand ist das Gebäude unbewohnbar. Die beiden anwesenden Bewohnerinnen im Alter von 62 und 43 Jahren konnten unverletzt evakuiert werden, wie die Polizeidirektion aus Homberg mitteilte. Das Haus sei einsturzgefährdet. 

Der Schaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kann ein technischer Defekt als Ursache für das Feuer nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gibt es bislang nicht.

Als die Einsatzkräfte am Montag vor dem brennenden Haus im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis eintrafen, stand bereits der Eingangsbereich in Flammen. Nachdem die Feuerwehr nach den ersten Löscharbeiten neue Glutnester entdeckt hatte, wurden zusätzliche Kräfte alarmiert, die einen Teil des Gebäudes abtragen mussten. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. 

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Nachbarn per Rundfunkwarnung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Brandermittler der Kriminalpolizei Homberg haben die Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.

