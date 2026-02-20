Nächtlicher Feuerwehreinsatz

Weinheim: Haus nach Feuer in Küche unbewohnbar

In der Nacht auf Freitag rückt die Weinheimer Feuerwehr zu einem Küchenbrand aus. Das Gebäude ist anschließend nicht mehr bewohnbar.

Die Brandschützer werden gegen 0.30 Uhr alarmiert (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Brandschützer werden gegen 0.30 Uhr alarmiert (Symbolbild).

Weinheim. In der Küche einer Wohnung in der Straße „An der Steinbüchse“ in Weinheim ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr berichtet, waren die Bewohner zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Als sie den Brand feststellten, alarmierten sie gegen 0.30 Uhr die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die zur Brandnachschau anrückten.

Die Brandschützer kontrollierten den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera. Obwohl das Feuer bereits gelöscht war, stand noch Rauch im Gebäude. Die Einsatzkräfte lüfteten das Gebäude mit einem Lüfter. Das Haus ist durch den Rauchschaden unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sig)

