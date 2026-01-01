Feuerwehr im Einsatz Wohnhaus nach Brand einsturzgefährdet Feuerwehrleute löschen ein brennendes Haus in der Nacht. Die Bewohner können vorerst nicht zurückkehren. 01.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Soeren Stache/dpa Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Brände Halbe Million Euro Schaden bei Brand eines Wohnhauses Ein Feuer zerstört ein Wohnhaus. Zahlreiche Feuerwehrleute versuchen die Flammen zu bekämpfen. Auch ein Nachbarhaus wird in Mitleidenschaft gezogen. 05.10.2025 Landkreis Emmendingen Wohnhaus brennt - Feuerwehr findet Toten Ein Haus steht in Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Ist ein Bewohner ums Leben gekommen? 10.03.2025 Schwalm-Eder-Kreis Feuer in Wohnhaus - Zwei Verletzte In einem Wohnhaus in Homberg bricht ein Feuer aus. Zwei junge Frauen müssen ins Krankenhaus. 17.01.2025 Brände Brand in leerstehendem Gebäude in Frankfurt Mit Atemschutz löschen Feuerwehrleute mehrere Stunden lang ein brennendes Gebäude in Frankfurt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. 12.02.2024 Marburg Brand eines Wohnhauses verursacht 200.000 Euro Schaden 28.11.2023