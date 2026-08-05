20.000 Quadratmeter Wald in Flammen - Großeinsatz
Ein großflächiger Waldbrand bei Bad Schwalbach fordert zahlreiche Einsatzkräfte. Die Flammen lodern bis zu den Baumwipfeln. Warum sich die Löscharbeiten besonders schwierig gestalten.
Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Wegen eines Waldbrandes bei Bad Schwalbach ist die Feuerwehr im Großeinsatz. Nach Angaben des Kreisbrandmeisters stehen derzeit rund 20.000 Quadratmeter Wald in Flammen – das entspricht einer Fläche von etwa drei Fußballfeldern.
Es handele sich um einen sogenannten Waldvollbrand, bei dem große Waldflächen bis in die Baumkronen brennen. Die Löscharbeiten gestalten sich demnach schwierig, da der Brand mitten im Wald liegt und die Einsatzkräfte nur schwer zu den betroffenen Bereichen gelangen.
Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis
Rund 150 Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Rheingau-Taunus-Kreis seien alarmiert worden. Ein Löschhubschrauber unterstütze die Einsatzkräfte. Aktuell werde geprüft, wie ausreichend Wasser in das unwegsame Waldgebiet gebracht und eine dauerhafte Wasserversorgung aufgebaut werden könne. Eine Gefahr für Menschen bestehe derzeit nicht. Der Brand sei noch weit von bewohnten Gebieten entfernt. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar.