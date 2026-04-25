Feuerwehreinsatz

Steiler Hang bei Stuttgart steht in Flammen

Ein Brand in einem Waldgebiet bei Stuttgart forderte die Feuerwehr mit schwierigem Gelände und schnellem Feuer. Wie die Einsatzkräfte das Ausbreiten der Flammen stoppen konnten.

Die Feuerwehrleute mussten auf Leitern mit speziellen Löschrucksäcken die Flammen bekämpfen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Feuerwehrleute mussten auf Leitern mit speziellen Löschrucksäcken die Flammen bekämpfen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein großflächiger Brand an einem steilen Hang in einem Waldgebiet bei Stuttgart hat die Feuerwehr vor Herausforderungen gestellt. Auch zwei Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge seien für die Löscharbeiten im Einsatz gewesen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Verletzte gab es demnach keine. Häuser seien ebenfalls nicht in Gefahr gewesen.

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Löscharbeiten erschwert

Das Feuer habe sich rasant ausgebreitet und erreichte laut den Angaben eines weiteren Feuerwehrsprechers eine Fläche von 50 mal 50 Metern, als neue Kräfte angefordert wurden. Der brennende Hang sei demnach so steil gewesen, dass man nicht mit den Einsatzfahrzeugen direkt löschen konnte. Die Feuerwehrleute seien deshalb mit Leitern und speziellen Löschrucksäcken im Einsatz gewesen. 

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Auch zwei Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge und Großtanklöschfahrzeuge mit 10.000 Litern Wasser Fassungsvermögen rückten den Angaben zufolge an. Die Ausbreitung konnte schließlich gestoppt werden.

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