Trier (dpa/lrs) - Bei dem Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Trierer Industriehafen dauern die Löscharbeiten an. Am frühen Morgen sei das Feuer aber unter Kontrolle gebracht worden, sagte der Sprecher der Feuerwehr, Michael Schmitz. «Wir gehen aktuell davon aus, dass die Löscharbeiten noch bis zum Mittag dauern werden.»