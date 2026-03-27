Einsatz in Rodenbach

200.000 Euro Sachschaden nach Brand von Garagen

Mitten in der Nacht steht plötzlich eine ganze Reihe von Garagen im Main-Kinzig-Kreis in Flammen. Die Feuerwehr kann den Brand nach wenigen Stunden löschen – die Auswirkungen sind groß.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht von einer Anwohnerin alarmiert. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Feuerwehr wurde in der Nacht von einer Anwohnerin alarmiert. (Symbolbild)

Rodenbach (dpa/lhe) - Ein Brand mehrerer Garagen hat im Main-Kinzig-Kreis einen Schaden in Höhe von 200.000 Euro angerichtet. Eine Anwohnerin habe das Feuer in Rodenbach in der Nacht zu Freitag gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach gut zwei Stunden habe die Feuerwehr den Brand löschen können. Verletzt worden sei niemand.

Die fünf in einer Reihe gebauten Garagen seien zum Teil erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei weiter mit. Zudem sei die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses stark verrußt. In einer der Garagen habe ein Auto geparkt, so der Polizeisprecher. Es sei unklar, inwieweit dieses von den Flammen beschädigt worden sei. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden.

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