2024 Jahresausstellung zum südlichen Afrika

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Jahresausstellung «Der Hase ist des Jägers Tod» rücken die naturhistorischen Sammlungen im Museum Wiesbaden 2024 das südliche Afrika in den Fokus. Mit einem besonderen Augenmerk auf Namibia soll es um das jahrtausendealte Wechselverhältnis von Tier und Mensch gehen, wie das Museum am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Schau (21. März 2024 bis 2. Februar 2025) beleuchte die Zeitspanne von der Steinzeit bis zu den Safaris der Gegenwart.