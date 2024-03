Museum Wiesbaden erhält 60 Werke von Rebecca Horn

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Teil des Lebenswerkes der Künstlerin Rebecca Horn wird dem Museum Wiesbaden als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Es handle sich um jeweils 30 raumgreifende Installationen und Malereien, teilte das Landesmuseum am Mittwoch mit. Das Wiesbadener Haus werde damit das führende Museum der weltweit renommierten Künstlerin. Ihre Werke sollen dort erforscht, in wechselnden Konstellationen präsentiert sowie an andere Museen verliehen werden. «Mit ihrer starken Persönlichkeit und ihrer einzigartigen Energie, Kreativität und Schaffenskraft ist sie seit Generationen ein strahlendes Vorbild», sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) über die im Odenwald geborene Künstlerin, die am 24. März ihren 80. Geburtstag feiert.