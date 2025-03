Landesmuseum feiert Jubiläum mit Bienen in Kunst und Natur

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bienen spielen seit Jahrtausenden in der Menschheitsgeschichte und seit Jahrhunderten auch in der Kunst eine Rolle: Das Museum Wiesbaden feiert 2025 sein 200-jähriges Bestehen unter anderem mit der Doppelausstellung «Honiggelb». Eröffnet wird sie an diesem Freitag (7. März).