«Zuckerwürfel»-Museum von Maki stößt auf viel Anklang

Wiesbaden (dpa) - Draußen lange Warteschlangen, drinnen viele Selfies vor farbenfroher Kunst: Ein Tag der offenen Tür im neuen Wiesbadener Museum Reinhard Ernst des japanischen Stararchitekten Fumihiko Maki ist auf viel Interesse gestoßen. Das Angebot mit Rundgängen, Videovorführungen, digitalen Farbexperimenten und einem Workshop für Kinder am Sonntag war seit Wochen ausgebucht. Der Publikumsbetrieb in dem weißen und lichtdurchfluteten Gebäude mit internationaler abstrakter Kunst seit 1945 in der Wilhelmstraße 1 der hessischen Landeshauptstadt startet erst an diesem Dienstag (25. Juni).