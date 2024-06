Tag der offenen Tür des neuen Kunstmuseums Reinhard Ernst

Wiesbaden (dpa) - Zu einem Tag der offenen Tür lädt das neue Wiesbadener Museum Reinhard Ernst des japanischen Stararchitekten Fumihiko Maki an diesem Sonntag ein. Der Publikumsbetrieb in dem weißen und lichtdurchfluteten Gebäude mit internationaler abstrakter Kunst seit 1945 startet erst zwei Tage später, am Dienstag. Schirmherr des Museums in der Wilhelmstraße 1 der hessischen Landeshauptstadt ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.